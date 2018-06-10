بعثة المنتخب تصل صالة كبار الزوار بمطار القاهرة





وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى روسيا لخوض منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وسط حراسة أمنية مشددة.





وكان في انتظار بعثة المنتخب أحمد حسني مدير مطار القاهرة 2، وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران لوداع بعثة المنتخب الوطني، والتيسير عليهم وتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة في مباريات كأس العالم بدولة روسيا.





ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أوروجواي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.