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بعثة المنتخب تصل صالة كبار الزوار بمطار القاهرة

الأحد 10/يونيو/2018 - 07:57 ص
بعثة المنتخب تصل صالة كبار الزوار بمطار القاهرة
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الفجر الرياضي
 

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى روسيا لخوض منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان في انتظار بعثة المنتخب أحمد حسني مدير مطار القاهرة 2، وعدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران لوداع بعثة المنتخب الوطني، والتيسير عليهم وتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة في مباريات كأس العالم بدولة روسيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أوروجواي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.
المزيد عن: مونديال روسيا 2018 مطارق القاهرة مصر كأس العالم صالة كبار الزورا بعثة المنتخب القومي
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