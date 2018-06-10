رايان جوسلينج يظهر للمرة الأولى بشخصية أول رجل على سطح القمر

كشفت مجلة US عن مفاجئة سارة لعشاق فريق عمل فيلم LA LA LAND بإعلانها عن تعاون مرتقب بين مخرج الفيلم ديميان شازيل ونجم الفيلم رايان جوسلينج في فيلم جديد.





وقالت المجلة ان ديميان سيقوم بإخراج فيلم عن قصة حياة رائد الفضاء الأمريكي الشهير نيل ارمسترونج وانه اختار رايان جوسلينج ليكون بطل الفيلم في ثاني تعاون سينمائي بينهما.





ويعد نيل ارمسترونج من أشهر الشخصيات التي أثرت في العالم كونه اول شخص يصل للقمر في التاريخ وهو صاحب المقولة الشهيرة "أنها خطوة عملاقة للبشرية" ، عن اول خطوة له على سطح القمر.



