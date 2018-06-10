فيتل يحجز مركز الانطلاق الأول في سباق كندا

أحرز الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري، مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.





واكتفى بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين بإحراز المركز الرابع خلال التجربة الرسمية.





وسجل فيتل أسرع لفة في دقيقة واحدة و764ر10 ثانية ليحرز مركز الانطلاق الأول للمرة الـ54 في مسيرته.





وتفوق فيتل بفارق 093ر0 ثانية على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.





وحل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث بعد أن فاز بالتجارب الثلاث الأولى للسباق الكندي.





وحل الأسترالي دانييل ريتشاردو السائق الآخر لريد بول في المركز الخامس.





ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 110 نقطة يليه فيتل في المركز الثاني برصيد 96 نقطة ثم ريتشاردو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.



