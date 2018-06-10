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معلومات لا تعرفها عن عبد الحي أديب في ذكرى رحيله

الأحد 10/يونيو/2018 - 07:15 ص
معلومات لا تعرفها عن عبد الحي أديب في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الأحد، الذكرى الحادية عشر على رحيل السيناريست عبد الحي أديب، والذي يعد أحد أهم كتاب السيناريو في تاريخ السينما المصرية.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفها عن السيناريست الراحل.


١- ولد أديب في ٢٢ ديسمبر ١٩٢٨، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.


٢- درس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.


٣- عمل مساعد مخرج مع المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي قدم معه أول أفلامه "باب الحديد" في عام 1958.


٤- ألف أديب أكثر من ٨٠ فيلم، ومن أشهرها: "أم العروسة، امرأة على الطريق، مذاكرات مراهقة، بيت القاضي".


٥- آخر أعماله هو فيلم "ليلة البيبي دول" والذي عٌرض بعد رحيله، شارك فيه نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز.


٦- تزوج أديب من السيدة "بسيمة محمد الفخراني" في عام 1949.


٧- له ثلاثة أبناء هم الإعلاميان عماد أديب، و عمرو أديب، والمخرج عادل أديب، والذي أخرج فيلم "ليلة البيبي دول".


٨- توفى أديب صباح يوم الأحد 10 يونيو 2007 عن عمر يناهز 79 عاما في سويسرا حيث كان يعالج من مرض في القلب.


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