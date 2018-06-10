معلومات لا تعرفها عن عبد الحي أديب في ذكرى رحيله
تحل اليوم الأحد، الذكرى الحادية عشر على رحيل السيناريست عبد الحي أديب، والذي يعد أحد أهم كتاب السيناريو في تاريخ السينما المصرية.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفها عن السيناريست الراحل.
١- ولد أديب في ٢٢ ديسمبر ١٩٢٨، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
٢- درس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
٣- عمل مساعد مخرج مع المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي قدم معه أول أفلامه "باب الحديد" في عام 1958.
٤- ألف أديب أكثر من ٨٠ فيلم، ومن أشهرها: "أم العروسة، امرأة على الطريق، مذاكرات مراهقة، بيت القاضي".
٥- آخر أعماله هو فيلم "ليلة البيبي دول" والذي عٌرض بعد رحيله، شارك فيه نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز.
٦- تزوج أديب من السيدة "بسيمة محمد الفخراني" في عام 1949.
٧- له ثلاثة أبناء هم الإعلاميان عماد أديب، و عمرو أديب، والمخرج عادل أديب، والذي أخرج فيلم "ليلة البيبي دول".
٨- توفى أديب صباح يوم الأحد 10 يونيو 2007 عن عمر يناهز 79 عاما في سويسرا حيث كان يعالج من مرض في القلب.