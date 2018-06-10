معلومات لا تعرفها عن عبد الحي أديب في ذكرى رحيله

تحل اليوم الأحد، الذكرى الحادية عشر على رحيل السيناريست عبد الحي أديب، والذي يعد أحد أهم كتاب السيناريو في تاريخ السينما المصرية.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات لا تعرفها عن السيناريست الراحل.





١- ولد أديب في ٢٢ ديسمبر ١٩٢٨، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



