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كيف رد عمرو سلامة على سخرية الجمهور من مقتل شخصيات "طايع" ؟

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:57 ص
كيف رد عمرو سلامة على سخرية الجمهور من مقتل شخصيات طايع ؟
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شيماء عطية
 


داعب المخرج الشاب عمرو سلامة، الجمهور بعد تعليقاتهم الساخرة حول مقتل الشخصيات الرئيسة بمسلسل طايع للنجم عمرو يوسف. 


وكتب "سلامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إحنا بنصور آخر كام مشهد من الحلقة الأخيرة ولسه عندي شخصيات كثير عايشة ظالمينا أنتم أقسم بالله".‬


مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.



كيف رد عمرو سلامة على سخرية الجمهور من مقتل شخصيات "طايع" ؟
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