كيف رد عمرو سلامة على سخرية الجمهور من مقتل شخصيات "طايع" ؟





داعب المخرج الشاب عمرو سلامة، الجمهور بعد تعليقاتهم الساخرة حول مقتل الشخصيات الرئيسة بمسلسل طايع للنجم عمرو يوسف.





وكتب "سلامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "إحنا بنصور آخر كام مشهد من الحلقة الأخيرة ولسه عندي شخصيات كثير عايشة ظالمينا أنتم أقسم بالله".‬