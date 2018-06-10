حذف دور مات ديمون بفيلم Ocean's 8 بسبب تصريحاته الساخرة من مناهضي التحرش
الأحد 10/يونيو/2018 - 06:43 ص
أحمد جمال أحمد
حذف صناع فيلم Ocean's 8 مشاهد النجم مات ديمون من الفيلم النسائي، بسبب تصريحاته الساخرة من حركة رفض التحرش المعروفة باسم me too.
يأتي ذلك بعد أن احتضنت مدينة نيويورك العرض الأول لفيلم Ocean's 8 بحضور جماهيري وإعلامي ضخم، وحضور نجمات الفيلم الكبار.
وحضر الافتتاح ساندرا بولوك وآنا هاثويي وكيت بلانشيت وهيلين بونهام وريهانا، وباقي فرقة العصابة المقتبسة عن قصة فيلم جورج كلوني الشهيرة.
ومن المقرر أن يلحق بالعرض الأول للفيلم مجموعة من العروض بعدد من المدن الأوروبية سيكون بحضور نجمات الفيلم أيضا، من بينها برلين ومدريد ولندن.
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