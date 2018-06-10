ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد جمعة يغيب عن مران المصري بسبب الإرهاق

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:19 ص
أحمد جمعة يغيب عن مران المصري بسبب الإرهاق
أحمد جمعة
طباعة
نيرة الجابري
 

 

اعتذر اللاعب أحمد جمعة، مهاجم المصري البورسعيدي، عن الحضور للمران الأول للفريق، استعدادا للموسم الجديد، مساء أمس السبت.

 

وجاء غياب جمعة  لشعوره بالإرهاق من رحلة الانضمام للمنتخب، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إعطائه راحة لمدة يومين، على أن يواصل اللاعب مرانه الأساسي مع الفريق اعتباراً من غد الإثنين.

 

وكان هيكتور كوبر استبعد ستة لاعبين من معسكر الفراعنة الأخير، والقائمة النهائية من بينهم أحمد جمعة، استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا.

المزيد عن: مران المنتخب مران المصري رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد جمعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 7:40:18 AM