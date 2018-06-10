أحمد جمعة يغيب عن مران المصري بسبب الإرهاق

اعتذر اللاعب أحمد جمعة، مهاجم المصري البورسعيدي، عن الحضور للمران الأول للفريق، استعدادا للموسم الجديد، مساء أمس السبت.

وجاء غياب جمعة لشعوره بالإرهاق من رحلة الانضمام للمنتخب، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إعطائه راحة لمدة يومين، على أن يواصل اللاعب مرانه الأساسي مع الفريق اعتباراً من غد الإثنين.

وكان هيكتور كوبر استبعد ستة لاعبين من معسكر الفراعنة الأخير، والقائمة النهائية من بينهم أحمد جمعة، استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا.