عالم دين: ليلة القدر منحة ربانية للمسلمين لقصر أعمارهم



وتابع العالم الأزهري، أن الله أكرم أمة الحبيب هذه الليلة وهي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، أي 83 سنة، و4 أشهر.

قال الشيخ سامح عثمان، أحد علماء الأزهر والأوقاف، إن العشر الأواخر من شهر رمضان هم فضل ومكانة كبيرة، وكان النبي يعتكف في هذه الأيام، طلبا لليلة القدر.وأضاف "عثمان"، في لقاء مع برنامج "ملفات" المذاع على قناة النيل الفضائية، السبت، أن ليلة القدر هي منحة ربانية للمسلمين، وهي خاصة بأمة النبي، لأن أعمارهم قصيرة، بينما كانت أعمار الأمم السابقة طويلة، مثل عمر سيدنا نوح، الذي كان بين أهله عمره ألف سنة إلا خمسين عاما (950).