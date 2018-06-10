عم ضياء يخرج عن اكتئابه ويغني "أهو ده اللي صار" مع أحمد أمين (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل "الوصية" مقطعًا للفنان محمد جمعة، الذي اشتهر مؤخرًا بشخصية "عم ضياء" اليائسة من الحياة والذي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، في كواليس المسلسل.





وظهر جمعة، خلال الفيديو وهو يغني أغنية "أهو ده اللي صار" بمشاركة الفنان والاعلامي أحمد أمين، الذي يشارك في بطولة المسلسل.