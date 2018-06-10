عم ضياء يخرج عن اكتئابه ويغني "أهو ده اللي صار" مع أحمد أمين (فيديو)
الأحد 10/يونيو/2018 - 06:30 ص
يارا أحمد
نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل "الوصية" مقطعًا للفنان محمد جمعة، الذي اشتهر مؤخرًا بشخصية "عم ضياء" اليائسة من الحياة والذي بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، في كواليس المسلسل.
وظهر جمعة، خلال الفيديو وهو يغني أغنية "أهو ده اللي صار" بمشاركة الفنان والاعلامي أحمد أمين، الذي يشارك في بطولة المسلسل.
"الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، سارة سلامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.أكرم حسني أحمد أمين ريم مصطفى سارة سلامة.
تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.
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