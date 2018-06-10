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مباشر البرازيل والنمسا |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:15 ص
مباشر البرازيل والنمسا |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين
البرازيل
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الفجر الرياضي
 

 

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يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل والنمسا بث مباشر السعودية وألمانيا أون لاين اليوم 10-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل ضد النمسا بدون تقطيع، مشاهدة مباراة النمسا ضد البرازيل اليوم.

 

معلومات عن مباراة البرازيل والنمسا بدون تقطيع اليوم البرازيل Vs النمسا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  Bein Sport 2، الملعب : أرنسيت هايبيل، المعلقين : سوار الذهب .

 

موعد مشاهدة مباراة البرازيل والنمسا اليوم في تمام الـ 17:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 16:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل والنمسا بث مباشر اليوم 10-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة البرازيل والنمسا يوتيوب من هنا..

 

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