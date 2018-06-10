يلا شوت|شاهد مباراة البرازيل والنمسا | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة البرازيل والنمسا بدون تقطيع اليوم البرازيل Vs النمسا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : Bein Sport 2، الملعب : أرنسيت هايبيل، المعلقين : سوار الذهب .

موعد مشاهدة مباراة البرازيل والنمسا اليوم في تمام الـ 17:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 16:00 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل والنمسا بث مباشر اليوم 10-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.