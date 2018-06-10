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في ذكرى ميلاد العراب.. 11 معلومة عن أحمد خالد توفيق

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:14 ص
في ذكرى ميلاد العراب.. 11 معلومة عن أحمد خالد توفيق
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شيماء عطية
 


تحل اليوم الأحد، الذكرى السادسة والخمسين على ميلاد الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، والذي أحدث موته في أبريل الماضي صدمة بين قراءه ومعجبيه.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١١ معلومات عن العراب.


١- ولد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو ١٩٦٢، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.


٢- تخرج في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997، التحق كعضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في طب طنطا.


٣- اشتهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، رانطلقت رحلته الأديبة مع سلسلة "ماوراء الطبيعة"، التي حققت رواجًا كبيرًا.


٤- استكمل نجاح "ماوراء الطبيعة" بسلسلة "فانتازيا" ١٩٩٥، وسلسلة "سفاري" ١٩٩٦، وسلسلة "WWW" ٢٠٠٦.


٥- ألف أحمد خالد توفيق عدد من الروايات الناجحة، ولعل أشهرها "يوتوبيا" ٢٠٠٨، "السنجة" ٢٠١٢، "مثل إيكاروس" ٢٠١٥.


٦- له عدد من المؤلفات الناجحة مثل: "قصاصات قابلة للحرق" و"عقل بلا جسد" و"الآن نفتح الصندوق" والتي صدرت على ثلاث أجزاء.


٧- اشتهر بالكتابة الصحفية، حيث انضم عام 2004 إلى مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير والعديد من المجلات الأخرى.


٨- كان لأحمد خالد توفيق باع أيضًا في مجال الترجمة، حيث ترجم سلسلة "رجفة الخوف" وهي روايات رعب مترجمة، ورواية "نادي القتال" تأليف تشاك بولانيك، ورواية "ديرمافوريا" عام 2010، ورواية "عداء الطائرة الورقية" عام 2012.


٩- تزوج من الدكتورة منال وهي أخصائية صدر في كلية طب طنطا، ورزق اثنين من الأبناء هما "محمد" و"مريم".


١٠- لقبه معجبوه من الشباب ب"العراب".


١١- توفي في 2 أبريل عام 2018 عن عمر يناهز 55 عام إثر أزمة صحية مفاجئة.



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