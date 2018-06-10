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مشاهدة مسلسل " السهام المارقة " اليوم بث مباشر

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:08 ص
مشاهدة مسلسل السهام المارقة اليوم بث مباشر
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "السهام المارقة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"السهام المارقة" بطولة شريف سلامة، شيري عادل، هاني عادل، عائشة بن أحمد، ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، الخاصة بالمجتمع العربي، وخاصًة المجتمع المصري، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وكيف يتم مناقشة هذه القضية.

 

 

 

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