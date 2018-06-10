مشاهدة مسلسل " خفة يد " اليوم بث مباشر
الأحد 10/يونيو/2018 - 06:06 ص
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"خفة يد" بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام، وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.
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