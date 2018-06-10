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البلشي: نقابة الصحفيين لم تطلع على تعديلات قانون تنظيم الصحافة

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:57 ص
البلشي: نقابة الصحفيين لم تطلع على تعديلات قانون تنظيم الصحافة
خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق
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ميسون أبو الحسن
 

قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يناقشه البرلمان، اليوم، يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب، وفرض عقوبات حتى المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، وفرض عقوبات مالية على الصحفيين، بخلاف العقوبات الأخرى، ودون العودة للنقابة.


وأضاف على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القراءة الأولية في مشروع القانون، تقول أن الصحفيين أصبحوا أمام استكمال لعملية الهيمنة على الصحافة، واستكمال تدشين عملية مصادرة الكلام، مؤكدًا أن ذلك يظهر بوضوح في أغلب نصوص القانون، والتي توسعت في الاستثناءات بدعاوى الأمن القومي، وبعبارات فضفاضة، مثل: التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها أو بالإحالة للائحة.


وشدد وكيل نقابة الصحفيين السابق، إلى أن التقرير النهائي للجنة إعلام البرلمان، يأتي ليشير إلى أنه تم استطلاع رأي النقابة في المشروع، واصفًا ذلك بأنه "غريب"؛ نظرًا أن أكثر من عضو بالمجلس أكدوا أنهم لم يطلعوا عليه.
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