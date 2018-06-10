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ساويرس عن نجيب الريحاني: "اكتشفت أنه مسيحي بالصدفة"

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:58 ص
ساويرس عن نجيب الريحاني: اكتشفت أنه مسيحي بالصدفة
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شيماء عطية
 

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أنه لم يكن يعرف أن الفنان الراحل نجيب الريحاني مسيحي، حين رشحه للتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


وغرد "ساويرس" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏على ذكر نجيب الريحاني، في سنة لما دعمت مهرجان القاهرة السينمائي ورشحته للتكريم فأكتشفت انه مسيحى لأول مرة في حياتي لأنهم هاجموني على أساس إني رشحته لأنه مسيحي.. مش لأنه ممثل كوميدي إنساني عظيم ولو كنت أعرف كنت هرشحه برضه لأني من عشاقه.. الله يرحمه". 


ساويرس عن نجيب الريحاني: "اكتشفت أنه مسيحي بالصدفة"
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