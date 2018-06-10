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مشاهدة مسلسل " عزمي واشجان " اليوم بث مباشر

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:54 ص
مشاهدة مسلسل عزمي واشجان اليوم بث مباشر
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "عزمي واشجان" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"عزمي واشجان" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، محمد ثروت، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

 

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