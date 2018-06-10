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عمرو بدر: قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد 'كارثة'

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:50 ص
عمرو بدر: قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد 'كارثة'
عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 

وصف عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفين، قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي يناقشه البرلمان، اليوم، بـ"الكارثي"، والمُعادِ للحريات بوضوح.


وقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المواد ٤ و٥ و١٩ نصوص مشبوهة ومطاطة، مؤكدًا أن ليس لها معنى واضح، وتستخدم كلمات مثل: التعصب، والكراهية، والتعرض للأديان، والمواد الإباحية، وممارسة نشاط مُعادٍ للديمقراطية، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسؤولين، مشيرًا إلى أنها كلمات غير منضبطة وبلا تعريفات واضحة.


وأضاف أن المادة ١٩ من القانون تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، إذا تعدى عدد المتابعين ٥ آلاف متابع، وذلك في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة من الجرائم السابقة، واصفًا ذلك بـ"الكارثة الجديدة".


وأكد "بدر" أنه يرى أن هذا القانون "كارثة" على المهنة، وعلى الحريات بشكل عام، مشددًا أن رأيه يأتي بصفته عضوًا مُنتخبًا في مجلس نقابة الصحفيين، حملته الجمعية العمومية للنقابة أمانة تمثيلهم.
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