مركز شباب بطا يواجه مسطرد في نهائي دورة شهداء القليوبية

نجح فريق مركز شباب بطا في التأهل للمباراة النهائية من دورة شهداء القليوبية لكرة القدم، عقب تخطيه فريق جراند هاوس في قبل النهائي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ومثّل فريق بطا كلاً من أحمد عاطف وهشام بكر وبيسه حلمي وسعد سمير وسامبو وسامح عيسى وباسم عبد الستار الذي يتولى تدريب الفريق، كما يشارك كلاعب في البطولة.

وسبق لبطا الفوز على نادي طوخ بالانسحاب ثم الفوز على نادي بنها بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل تخطى فريق جراند هاوس.

ومن المقرر أن تقام المباراة الختامية بين فريق مسطرد وفريق مركز شباب بطا يوم الأبعاء المقبل في العاشرة مساءاً بحضور المحافظ، وقيادات القليوبية لتكريم أهالي الشهداء، وأقيمت البطولة تحت رعاية منطقة القليوبية لكرة القدم.