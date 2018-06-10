البلشي: البرلمان يكتب آخر مراحل السيطرة على الإعلام في مصر





قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن البرلمان غدًا يكتب آخر مراحل السيطرة على الإعلام ومصادرة الكلام بإصدار حزمة قوانين (3 قوانين جديدة) لتنظيم الصحافة والإعلام وهيئاتهما، مؤكدًا أنه بعد أقل من عام من إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي أُنشئت بمقتضاه الهيئات الحاكمة للإعلام، يناقش البرلمان قانون جديد يلغي القانون السابق، بخلاف قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعد ضم المجلس الأعلى للاعلام له.









وأضاف على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القوانين الثلاثة ترسم المشهد الأخير في مرحلة السيطرة على الإعلام والنشر بشكل عام، حتى على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام حتى على فيسبوك، ويُقنن الحجب، ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين والسيطرة على مهنة الكتابة، فضلًا عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.



