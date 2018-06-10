جورجيت سافيدس لـ"الفجر الفني": دخلت مدرسة يسرا.. وعرض "لدينا أقوال أخرى" خارج مصر لم يؤثر على نجاحه

تحدثت دكتور جورجيت سافيدس، عن تجاربها التمثيلية الأولي لموسم دراما رمضان 2018، وخاصة مع النجمة يسرا.

وصرحت في حديثها لـ"الفجر الفني" بأنها شاركت مع يسرا في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" وكانت تجسد شخصية ميرفت مهران الطبيبة النفسية ليسرا، بالاضافة إلي مشاركتها في مسلسلي "الرحلة" لباسل خياط وريهام عبد الغفور و"عزمي وأشجان" لحسن الرداد وإيمي سمير غانم.

وأضافت أن دورها في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" كبير وبعيد عن شخصيتها في الحقيقة، مشيرة إلي أن ترشيحها للدور جاء من المخرج محمد علي وتم الاختيار بناءً علي امكانيات التمثيل لديها وليس لعملها كطبيبة نفسية.





وأشارت إلى أن يسرا، قامت بدعمها وتشجيعها كثيرًا كما تعلمت منها الالتزام بأدق التفاصيل والتركيز قبل تصوير أي مشهد معتبرة نفسها دخلت مدرسة "يسرا".





وعن عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، أكدت أن يسرا نجمة كبيرة لها جمهورها يبحث عنها في أي قناة سواء مصرية أو سعودية، لافتة إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا بالرغم من عرضه على قناة سعودية، كما أن الجميع حاليًا يتابعون الأعمال الدرامية عبر الإنترنت.





وأضافت في نهاية حديثها أن هناك عددًا من العروض التي تلقتها، ولكنها باتت تقرأ ما يعرض عليها بعناية حتي تقوم بالتطوير من أدائها وخاصة بعد دعم المنتج جمال العدل لها وثناء المؤلف مدحت العدل والنجمة يسرا في أدائها.



