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إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:37 ص
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
الدورة الرمضانية لقطاع الكهرباء
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شيماء أمين
 

 

توّج فريق إنتاج القاهرة بكأس الدورة الرمضانية الثانية لشركات قطاع الكهرباء، والتي استضافتها شركة القناة لتوزيع الكهرباء على ملاعب الشركة بالإسماعيلية، عقب تخطيه فريق توزيع شمال القاهرة بهدفين مقابل هدف في النهائي.

 

وشهد حفل ختام الدورة تواجد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، ومحافظي السويس وبورسعيد ومديرو الأمن ولفيف من القيادات لشركات الكهرباء.


كما حضر المباراة الختامية المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب ورؤساء الشركات بالكهرباء.

 

إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
إنتاج كهرباء القاهرة بطلا للدورة الرمضانية الثانية لشركات القطاع
المزيد عن: قطاع الكهرباء دورة رمضانية اليوم الختامي الإسماعيلية إنتاج كهرباء
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