صورة جديدة لمحمد إمام من كواليس "ليلة هنا وسرور"
الأحد 10/يونيو/2018 - 03:42 ص
الفجر الفني
شارك الفنان محمد عادل إمام، جمهوره منذ قليل صورة جديدة له من كواليس فيلمه المرتقب عرضه في عيد الفطر المبارك "ليلة هنا وسرور".
ولاقت الصورة إعجاب جمهور إمام، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
"ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.
وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.
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