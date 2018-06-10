5 عقبات واجهت المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم

واجه المنتخب الوطني 5 عقبات قبل مشاركته في كأس العالم في روسيا، والتي يستهل مشواره بالمونديال بمواجهة أوروجواي يوم الجمعة المقبل في ضربة البداية بالمجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية أيضاً.

ويعود المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاماً منذ آخر مشاركة في عام 1990 بإيطاليا مع الجنرال الراحل محمود الجوهري.

ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز 5 عقبات في طريق المنتخب قبل المشاركة في مونديال روسيا.

أزمة صلاح

أول وأهم أزمة واجهت المنتخب الوطني وأهم عناصره، النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أزمة وضع صورته على طائرة المنتخب بالتعارض مع الشركة المحمول الراعية له مما خلق أزكة كبيرة بين اللاعب ووكيله رامي عباس من جهة وبين اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة من جهة أخرى.

ولم تنته الأزمة إلا بعد تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل حل الأزمة سريعاً وإزالة صورته من على طائرة المنتخب مع دفع التعويضات اللازمة للشركة الراعية للمحمول التي وقع معه محمد صلاح منذ فترة قريبة.

ضعف الدعم الجماهيري

من أهم الأزمات أيضاً عدم توفير اتحاد الكرة الدعم الجماهير للمنتخب والجهاز الفني بالشكل الأمثل واقتصر الأمر على فتح باب استاد القاهرة لـ 6 آلاف مشجع نصفهم ذهب للشخصيات العامة والفنية لحضور المران الأخير قبل السفر إلى روسيا.

وتراجع المنتخب عن فكرة فتح أبواب ستاد الرعب للجماهير بشكل ضخم للشد من أزر اللاعبين حيث كان مقرراً حضور 40 ألف مشجع للمران الأخير.

فضيحة عبد الغني

من العقبات أيضاً التي أثارت اللغط في أروقة المنتخب قبل السفر الواقعة الفاضحة لمجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، بعد تعديه على أحد عمال مشروع الهدف بسبب منعه من سرقة "تي شيرتات" المنتخب الوطني لتوزيعها على "الحبايب والمعارف" قبل السفر لروسيا حيث كان مقرراً أن يكون عبد الغني نائب رئيس البعثة في روسيا بعد أبوريدة.

وجاءت الأزمة لتطيح بعبد الغني من الصورة قبل السفر وإن كان الأخير قد هدد بفضح أمور كثيرة داخل الجبلاية في مؤتمر صحفي كما زعم في الساعات الماضية بعد حرمانه من السفر مع البعثة التي تغادر صباح الأحد.

عدم الاستفادة من المشاركة بالمونديال

فشل اتحاد الكرة في الترويج لمشاركة المنتخب الوطني سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر دعاية منظمة بالداخل والخارج أو بروسيا على الأقل للاستفادة من الحدث العالمي.

وانشغل اتحاد الكرة بترتيب السفريات لأعضاء الجبلاية وتوزيع "تورتة" التذاكر الخاصة بحضور مباريات المنتخب في روسيا.

تصميم مخيب للآمال

من أهم الصدمات التي طالت المنتخب ومشجعوه التصميم المخيب للآمال لـ"تي شيرت" الفراعنة في المونديال وكذلك الأتوبيس الخاص بتنقلات الفريق في روسيا.

ولم يفلح اتحاد الكرة في اختيار الأنسب سواء من الزي أو الأتوبيس الخاص للمنتخب بحجة أن الشركة المصممة لها الرأي الأول والأخير في هذه المسألة.