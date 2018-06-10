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فتاة تداعب رونالدو في روسيا ونجم ريال مدريد يرد

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:01 ص
فتاة تداعب رونالدو في روسيا ونجم ريال مدريد يرد
رونالدو
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وكالات
 

وصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، مع منتخب بلاده إلى الأراضي الروسية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق في روسيا بعد 5 أيام.

 

وبعد وصول المنتخب البرتغالي إلى مكان إقامته في مدينة كراتوفو، قادما من مطار جوكوفسكي في ضواحي العاصمة موسكو، اصطف أعضاؤه أمام المكان المخصص لإقامتهم، لتتقدم شابة روسية من البعثة حاملة الخبز والملح للضيوف، حيث كان رونالدو أول من يأكل خبز الروس ويمالحهم بين أفراد منتخبه.

 

ويلعب برازيل أوروبا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

 

 

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