عاجل.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في محافظة القليوبية

تقدم " الفجر" خدمة لقرائها الأعزاء، بنشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة محافظات الجمهورية، المتوقعة، اليوم الأحد، من قبل هيئة الأرصاد الجوية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، حيث تبلغ درجات الحرارة في محافظة القليوبية الصغرى 25 درجة، والكبرى 40 درجة.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 25 40



وسط الدلتا 24 39



الإسكندرية 25 30



بلطيم 24 30



مطروح 20 28



السلوم 22 30



سيوة 20 41



بورسعيد 24 31



دمياط 23 31



العريش 21 34



رفح 20 33



الإسماعيلية 23 40



السويس 23 40



رأس سدر 24 36



نخل 14 38



نويبع 28 37



طابا 23 38



كاترين 17 30



الطور 25 36



شرم الشيخ 30 39



الغردقة 29 39



مرسى علم 30 37



الفيوم 24 41



بنى سويف 24 41



المنيا 24 42



أسيوط 23 43



سوهاج 25 43



قنا 27 44



الأقصر 30 44



أسوان 31 45



أبوسمبل 29 44



الوادى الجديد 29 44



شلاتين 28 38



ابو رماد 29 37



راس حدربة 30 35



حلايب 30 34

