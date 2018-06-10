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دالاس تتمنى استمرار تعاونها السينمائي مع كريس برات للأبد

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:21 ص
دالاس تتمنى استمرار تعاونها السينمائي مع كريس برات للأبد
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أحمد جمال أحمد
 

في لقاء تليفزيوني لها مع المذيعة إيلين ديجينرز، اعترفت النجمة بريس دالاس ان تجربتها السينمائي مع النجم كريس برات في جزئي عالم الديناصورات هي الأكثر ارتياحية بالنسبة لها في مسيرتها الفنية.

 

وقالت بريس ان السبب في ذلك، طول كريس برات الذي يجعلها تؤدي خلال التصوير بارتياحية دون ان تضطر لإخفاء طولها مثلما حدث في عدد من أفلامها السابقة التي اضطرت بها للعمل مع فنانين قصيري القامة.

 

وكانت قد احتلفت بريس دالاس وكريس برات بطرح الجزء الجديد من عالم الديناصورات، والذي تصدر شباك التذاكر فور طرحه.

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