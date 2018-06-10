مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 121 مترجمة للعربية الموسم الرابع يعرض على قناة TRT 1





عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.





ويقدم " الفجر الفني " لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.







