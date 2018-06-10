ننشر أسماء العمال المصابين في حادث "صحراوي الإسماعيلية"



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة كلا من محمد بركات محمد إسماعيل 25 عامًا، ومحمد أبوهاشم أحمد 30 عامًا، ومحمد إبراهيم 40 عامًا، السيد السعيد علي 25 عامًا، وعبد الله سلمان نصر 29 عامًا، ومنصور محمد منصور 17 عامًا، والسيد أبوهاشم احمد 27 عامًا، ومحمد أبو حسين العمدة 25 عامًا، وعلي طارق معوض 22 عامًا، وعزت علي أحمد 37 عامًا، وعبدالله غريب 28 عامًا، ومحمد ربيع حلمي 17 عامًا، ومحمد حسين محمد سالم 18 عامًا، وصالح سالم صالح 19 عامًا، وأحمد أبوهاشم أحمد 25 عامًا، وجميعهم مقيمين مركز ومدينة التل الكبير.



جاء ذلك إثر انقلاب السيارة ربع نقل التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان، وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



حصلت " بوابة الفجر" علي أسماء العمال المصابين، وذلك إثر انقلاب السيارة النقل التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان.