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علاء عبدالهادي: كثير من عادات رمضان أخذت من مصر

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:45 ص
علاء عبدالهادي: كثير من عادات رمضان أخذت من مصر
الدكتور علاء عبدالهادي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علاء عبدالهادي، المفكر والشاعر ورئيس اتحاد الكتاب، إن شهر رمضان، قديما كان يسمى بـ"زاهر"، لأنه كان يأتي مع الماء والنضارة، ثم تم تسميته بـ"رمضان"، من الرمضاء وهو العطش.

وأضاف "عبدالهادي"، في لقاء مع برنامج ما وراء الحدث، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، السبت، أنه يقال أنه تم تسميته أيضا هذا الاسم ربما لأنه يحرق الذنوب.

وتابع رئيس اتحاد الكتاب، أن معظم العادات التي أخذها العرب مثل فانوس رمضان، والمأكولات مثل الكنافة والقطائف، ومدفع الإفطار والإمساك، والإمساكية، كلها جاءت من مصر.
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