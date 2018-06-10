عاجل.. إصابة 15 عاملا في حادث على صحراوي الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة 15 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر انقلاب السيارة ربع نقل التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان.



وعلى الفور، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



أصيب 15 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر انقلاب السيارة النقل التي كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان.