ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. إصابة 15 عاملا في حادث على صحراوي الإسماعيلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 02:30 ص
عاجل.. إصابة 15 عاملا في حادث على صحراوي الإسماعيلية
أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
أصيب 15 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر انقلاب السيارة النقل التي كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة 15 شخصا من عمال المزارع، وذلك إثر انقلاب السيارة ربع نقل التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان.

وعلى الفور، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 4:10:34 AM