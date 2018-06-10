البلدية يبدأ الموسم الجديد على ملعب سمنود

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني، تدريباته اليوم، على ملعب سمنود لعدم جاهزية ملعب البلدية استعدادا للموسم القادم.

وشهد المران بقيادة أيمن المزين حضور 31 لاعبا، وحضور لاعبين من القوام الأساسي للفريق.

الجدبر بالذكر أن بلدية المحلة سيؤدي تدريباته هذا الأسبوع على ملعب سمنود حتى يتم جاهزية ملعب البلدية، وسوف يأخذ الفريق راحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وسيعود لتدريب مرة أخرى على ملعب البلدية ثم ينتقل إلى معسكر خارجي.