‎سيد رجب فى ضيافة دنيا صلاح عبد الله في برنامج "أول كل حاجة" على نغم FM.. اليوم





تستضيف المذيعة الشابة والمتألقة دنيا صلاح عبد الله الفنان الكبير والمتألق بمسلسل "نسر الصعيد" سيد رجب، في برنامج "أول كل حاجة".





ويتحدث سيد رجب عن بعض أعماله الفنية كما يتحدث عن "أول كل حاجة" فى حياته مثل أول عمل فني وأول تجربه له كممثل وهكذا..





يعرض البرنامج الساعه الثالثه إلا ربع عصرًا ويعاد فى الساعة التاسعة والربع مساءً كل يوم في رمضان.

واستضافت دنيا صلاح، في برنامجها كل من نضال الشافعي ومنة فضالي وسهر الصايغ ووفاء عامر ويسرا وشريف إسماعيل وعلى ربيع ومصطفى خاطر وفتحى عبد الوهاب.



