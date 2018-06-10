صفقة انتقال أمير عابد مهددة بالفشل بسبب إخلال المصري بشروط التعاقد

أكد مصدر داخل نادي الداخلية، أن صفقة انتقال أمير عابد نجم الفريق، إلى المصري البورسعيدي مهددة بالفشل، بعد إخلال الأخير بشروط التعاقد.

وقال المصدر إنه تم عقد جلسة لإتمام صفقة انتقال اللاعب، وتم الاتفاق على دفع شيكين، أحدهما مقدم بمليون جنيه، والآخر مطلع شهر سبتمبر، حيث فوجئ مسئولو الداخلية أن المصري أخل بشروط الاتفاق، وحرر شيكين بتاريخ غير المتفق عليه بين الطرفين، على أن يكون أول شيك في شهر سبتمبر والآخر شهر نوفمبر المقبل، مما أحدث خلاف على إتمام الصفقة.

ووكان أمير عابد انضم إلى معسكر الفريق الشرطي، استعدادا للموسم الجديد، أمس السبت.