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الجخ: مصر فوق كل شئ وفخور بدفعة 105 حربية (فيديو)

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:59 ص
الجخ: مصر فوق كل شئ وفخور بدفعة 105 حربية (فيديو)
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إسماعيل منطاوي تصوير: محمد لطفي
 


وجه الشاعر الكبير هشام الجخ الشكر والتحية والتقدير لدفعة 105 مم خريجي الكلية الحربية علي ماقدموه في حفل اليوم لتكريم أسر الشهداء ومصابي الدفعة نتيجة العمليات الإرهابية الغشيمة.

وقال "الجخ" أثناء القاء كلمته خلال حفل تكريم أسر شهداء ومصابي الدفعة 105 حربية اليوم السبت والتي نظمته الحفل بدار الهيئة الهندسية، بأن البلد مازالت مليئة بالرجال مثل دفعة 105 في تعبيرهم عن حبهم لوطنهم، قائلًا "انا فخور اني واقف في وسطكم".

وتابع "بأن ولدتي كانت هتفرح بيا لو كنت مع ابنائكم زي ما انتم فرحانين بيهم كدة".

وأختتم حديثه بأن مصر فوق كل شئ.

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