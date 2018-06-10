ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ سابق بجامعة المنوفية: أجبروني على إعطاء أبناء الأساتذة الدرجة النهائية

الأحد 10/يونيو/2018 - 03:11 ص
أستاذ سابق بجامعة المنوفية: أجبروني على إعطاء أبناء الأساتذة الدرجة النهائية
الدكتور يحيى جعفر
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد الدكتور يحيي جعفر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة نيويورك، المنتدب سابقا في جامعة المنوفية، أن جميع أبناء الدكاترة في جامعة المنوفية يحصلون على درجة الامتياز، مضيفا: "دي حاجة لا تخفي على أحد".

وشدد "جعفر"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، على أنه من المستحيل علميا أن طالب يحصل على 20 من 20 في المادة.

وأوضح أنه تم إجباره أثناء انتدابه على منح أبناءهم 20 من 20، وإلا سيتم إلغاء انتدابه، مشددا على أنه في أحد المرات أعطى طالب 16 درجة، فقامت الدنيا عليه، متابعا أن رئيس الجامعة يعلم ذلك جيدا، لافتا إلى أنه عندما وقف أمامهم أوقفوا راتبه لمدة سنة ونصف.

وأقسم أستاذ القانون، على أنه في وقت سابق أعطوه الأرقام السرية لإجابات أبناء الأساتذة لكي يعطيهم الدرجة النهائية، موضحا أنهم كانوا يجبرونه على ذلك.
المزيد عن: وائل الإبراشي جامعة المنوفية العاشرة مساء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 4:10:03 AM