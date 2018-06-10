أستاذ سابق بجامعة المنوفية: أجبروني على إعطاء أبناء الأساتذة الدرجة النهائية



وشدد "جعفر"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، على أنه من المستحيل علميا أن طالب يحصل على 20 من 20 في المادة.



وأوضح أنه تم إجباره أثناء انتدابه على منح أبناءهم 20 من 20، وإلا سيتم إلغاء انتدابه، مشددا على أنه في أحد المرات أعطى طالب 16 درجة، فقامت الدنيا عليه، متابعا أن رئيس الجامعة يعلم ذلك جيدا، لافتا إلى أنه عندما وقف أمامهم أوقفوا راتبه لمدة سنة ونصف.



وأقسم أستاذ القانون، على أنه في وقت سابق أعطوه الأرقام السرية لإجابات أبناء الأساتذة لكي يعطيهم الدرجة النهائية، موضحا أنهم كانوا يجبرونه على ذلك.

أكد الدكتور يحيي جعفر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة نيويورك، المنتدب سابقا في جامعة المنوفية، أن جميع أبناء الدكاترة في جامعة المنوفية يحصلون على درجة الامتياز، مضيفا: "دي حاجة لا تخفي على أحد".