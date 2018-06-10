التفاصيل الكاملة لعودة ظهور توفيق عكاشة إعلاميا (صور)





صورة جديدة انتشرت منذ دقائق جمعت بين توفيق عكاشة وياسر سليم رئيس مجلس إدارة قنوات الحياة والعاصمة وراديو drn وكانت السبب في تجديد سيل مختلف من الأقاويل أهمها طرح عدة أسئلة مهمة منها هل يعود الإعلامي توفيق عكاشة من خلال شاشة الحياة؟ أم أنه تعاقد للظهور في قناة العاصمة؟ أم أنه سوف يظهر في قناة الفراعين نفسها بعد شرائها من رجل الأعمال ياسر سليم أنها مجرد صورة لجلسة ودية؟





صورة أخرى انتشرت لعكاشة داخل أحد الاستديوهات وهو ما يؤكد صحة ما تردد عن الظهور الجديد لعكاشة، من خلال إحدي القنوات،، كل هذه الأسئلة ستجيب عنها الأيام القادمة.









انتشرت منذ أسابيع مجموعة من الأخبار خصوصًا على مواقع التواصل الإجتماعي تخص عودة الإعلامي توفيق عكاشة لبرنامجه السابق "مصر اليوم" الذي كان يقدمه على قناة "الفراعين" ولاقى جماهيرية كبيرة وقتها.