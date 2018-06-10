ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبد الغني: "حسبي الله ونعم الوكيل والبعض ضايقه نجاحي الرمضاني"

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:42 ص
عبد الغني: حسبي الله ونعم الوكيل والبعض ضايقه نجاحي الرمضاني
مجدي عبد الغني
طباعة
إسراء شاكر
 

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن بعض تفاصيل الواقعة التي أبعدته عن رئاسة بعثة منتخب مصر في مونديال روسيا ٢٠١٨ المنتظر بعد أيام قليلة.

 

وقال عبد الغني في تصريحات مع الإعلامي ماركو مراد عبر برنامجه "كلام في الجون": "لم أعتد على أي عامل وكاميرات استاد الهدف ستشهد على ما أقوله بأنني لم أكذب أنا ذهبت حتى أحصل على الملابس الخاصة بالشركة الراعية مثلي مثل كل مسؤول يرافق بعثة وما أخذته هو حقي الذي يأخذه الجميع ".

 

وأضاف عضو الجبلاية: " كل المسؤولين يُرسل لهم الملابس إلى أماكنهم ويوجد بعض الإعلاميين يذهبون أيضًا وبحصول على ملابس لهم وليس من حق أي عامل محاسبته على هذا الأمر أو الدخول معه في خناقة".

 

وشدد عبد الغني، على أن قرار هاني أبو ريدة بإبعاده عن البعثة كان فرديًا ولم يعقد اجتماعًا للتصويت بالإجماع عليه لذلك هو غير صحيح ولن يأخذ به".

 

وواصل: " حسب الله ونعم الوكيل ويبدو أن نجاحي الرمضاني ضايق البعض ".

 

وأتم " لن أتحدث مرة أخرى إلا بعد عودة المنتخب من كأس العالم والاطمئنان عليه".

 

المزيد عن: منتخب مصر المونديال منتخب مصر مجدي عبد الغني رياضة المونديال الأخبار الرياضية اتحاد الكرة أزمة أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 2:10:24 AM