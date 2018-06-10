عبد الغني: "حسبي الله ونعم الوكيل والبعض ضايقه نجاحي الرمضاني"

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن بعض تفاصيل الواقعة التي أبعدته عن رئاسة بعثة منتخب مصر في مونديال روسيا ٢٠١٨ المنتظر بعد أيام قليلة.

وقال عبد الغني في تصريحات مع الإعلامي ماركو مراد عبر برنامجه "كلام في الجون": "لم أعتد على أي عامل وكاميرات استاد الهدف ستشهد على ما أقوله بأنني لم أكذب أنا ذهبت حتى أحصل على الملابس الخاصة بالشركة الراعية مثلي مثل كل مسؤول يرافق بعثة وما أخذته هو حقي الذي يأخذه الجميع ".

وأضاف عضو الجبلاية: " كل المسؤولين يُرسل لهم الملابس إلى أماكنهم ويوجد بعض الإعلاميين يذهبون أيضًا وبحصول على ملابس لهم وليس من حق أي عامل محاسبته على هذا الأمر أو الدخول معه في خناقة".

وشدد عبد الغني، على أن قرار هاني أبو ريدة بإبعاده عن البعثة كان فرديًا ولم يعقد اجتماعًا للتصويت بالإجماع عليه لذلك هو غير صحيح ولن يأخذ به".

وواصل: " حسب الله ونعم الوكيل ويبدو أن نجاحي الرمضاني ضايق البعض ".

وأتم " لن أتحدث مرة أخرى إلا بعد عودة المنتخب من كأس العالم والاطمئنان عليه".