سر جلسة توفيق عكاشة مع رئيس "الحياة" ؟ (صور)
الأحد 10/يونيو/2018 - 01:31 ص
الفجر الفني
ظهر الإعلامي توفيق عكاشة بصحبة، ياسر سليم العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون قنوات "الحياة" و"العاصمة" و"DRN"
وعقد عكاشة اجتماعات مع سليم لعودة الفراعين آخر يونيو
الجاري.
وتكهن
رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جانبهم فور مشاهدتهم صور
اجتماع عكاشة وسليم، بظهور الأول على قناة الحياة
أو العاصمة، و هذا غير صحيح، حيث كان الاجتماع لبحث عودة الفراعين.
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