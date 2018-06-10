ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سر جلسة توفيق عكاشة مع رئيس "الحياة" ؟ (صور)

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:31 ص
سر جلسة توفيق عكاشة مع رئيس الحياة ؟ (صور)
توفيق عكاشة مع ياسر سليم
طباعة
الفجر الفني
 


ظهر الإعلامي توفيق عكاشة بصحبة، ياسر سليم العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون قنوات "الحياة" و"العاصمة" و"DRN"

 

وعقد عكاشة اجتماعات مع سليم لعودة الفراعين آخر يونيو الجاري.

 

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جانبهم فور مشاهدتهم صور اجتماع عكاشة وسليم، بظهور الأول على قناة الحياة أو العاصمة، و هذا غير صحيح، حيث كان الاجتماع لبحث عودة الفراعين.



سر جلسة توفيق عكاشة مع رئيس "الحياة" ؟ (صور)
سر جلسة توفيق عكاشة مع رئيس "الحياة" ؟ (صور)
المزيد عن: ياسر سليم نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما توفيق عكاشة بث مباشر الفراعين الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 2:10:01 AM