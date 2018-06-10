إسلام الشاطر يفجر مفاجأة مدوية عن وجهة حسام البدري المقبلة

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن حسام البدري المدير الفني للأهلي السابق اقترب بشدة من قيادة فريق صن داونز الجنوب إفريقي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن حسام البدري اشترط الحصول على راتب شهري بقيمة 80 ألف دولار شهريا إلى جانب الجهاز المعاون من القاهرة.

وتابع أن مسئولي النادي الجنوب إفريقي سيحسمون المفاوضات مع البدري خلال ساعات لتولي مسئولية القيادة الفنية لصن داونز.