نقابة المهندسين بالسويس تختتم الدورة الرمضانية (صور)

اختتمت نقابة المهندسين فرع السويس، مساء أمس السبت، الدورة الرمضانية لكرة القدم بصالة المغطاة لشركة النصر للبترول.حضر الختام الكيمائي نبيل فهمى رئيس شركة النصر للبترول والمهندس حسن عبد العليم نقيب مهندسين بالسويس والمهندس حافظ عوض وكيل نقابة المهندسين بالسويس.جمعت المباراة النهائية بين فريقى اولاد الشاطر والمارنجى وادارة المباراة تحكميا الحكم محمد رمضان وتعليق عمرو نبيل المعلق باذاعة الشباب والرياضة.وفى ختام المباراة النهائية كرم المهندس حسن عبد العليم بتكريم المتميزين فى مسابقة الدينية والثقافية التى نظمتها النقابة ثم تكريم عدد من الصحفيين والحاصلين علي المراكز الأولى فى مسابقة كرة القدم.