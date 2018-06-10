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علاء عبدالهادي يكشف قصة المسحراتي منذ قديم الزمان

الأحد 10/يونيو/2018 - 02:18 ص
علاء عبدالهادي يكشف قصة المسحراتي منذ قديم الزمان
الدكتور علاء عبدالهادي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علاء عبدالهادي، المفكر والشاعر ورئيس اتحاد الكتاب، إن "المسحراتي" مازال موجودا، لافتا إلى أنها مهنة قديمة جدا، وأول مسحراتي كان "بلال بن رباح"، وكان ينادي في الناس بالسحور.

وأضاف "عبدالهادي"، في لقاء مع برنامج ما وراء الحدث، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، السبت، أنه يقال أن أحد ولاة مصر، كان يخرج بنفسه لكي يدعو الناس للسحور.

وتابع رئيس اتحاد الكتب، أن شيخ المسحراتية كان ينشد شعرا، وشخصية معروفة للناس، وكان ينادي على الناس بالاسم، وهي من العادات التي تغيرت مع الزمن.
المزيد عن: مسحراتي ما وراء الحدث علاء عبدالهادي
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