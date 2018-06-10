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عاجل.. محمد صلاح يعد السيسي بتحقيق إنجازات لمنتخب مصر في كأس العالم

الأحد 10/يونيو/2018 - 01:19 ص
عاجل.. محمد صلاح يعد السيسي بتحقيق إنجازات لمنتخب مصر في كأس العالم
الرئيس السيسي ومحمد صلاح
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إسراء شاكر
 

 

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جهاز منتخب مصر واللاعبين أمس السبت، قبل التوجه لروسيا لخوض منافسات كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.

 

وقال عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج "كلام في الجون" مع الإعلامي ماركو مرتاد، إن محمد صلاح الدولي المصري المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، تحدث مع الرئيس مرتين المرة الأولى كانت كلمات يطمئن بها الرئيس عن حالته الصحية.

 

وأضاف: " أما المرة الثانية كانت عبارة عن وعد من صلاح للرئيس بأن لاعبي منتخب مصر لديهم طموح وحماس لتحقيق إنجازات لمصر بكأس العالم".

 

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