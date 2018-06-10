عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط خلية إخوانية في البحيرة

صرح مصدر أمنى، أنه توافرت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من قطاع الأمن الوطنى، تفيد اضطلاع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالإعداد والتخطيط لإحياء العمل التنظيمى بأوساط طلاب جامعة دمنهور في محافظة البحيرة، بهدف دفعهم لإثارة المواطنين.





وكان من المخطط إثارة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، وكذلك خلال احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث اضطلع بعقد لقاء تنظيمى بإحدى المقاهى لتنفيذ الأمر.





وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم إعداد بعض الأكمنة ونقاط الملاحظة أسفرت عن ضبط خلية تضم الإخوانى محمد مجدى فتحى عبدالله عبدالمولى، مواليد 25- 10 - 1993، ومقيم منشية إفلاقة، حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة، وسبق اتهامه فى القضيتين رقم 1426 و11435- 2014 إدارى قسم شرطة دمنهور تجمهر وتظاهر، ووالده من القيادات الإخوانية المحبوسة.





كما تم ضبط الإخوانى محمد خميس فايد سعد، مواليد 11-2-1996، مقيم عزبة حسن، أبوالمطامير، طالب بالفرقة الثالثة، بكلية الآداب جامعة دمنهور، والإخوانى أحمد ناجى السيد القمحاوى، مواليد، 21-6-1996، مقيم دمنهور، طالب بالفرقة الرابعة كلية زراعة جامعة دمنهور، ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 5621 - 2015، جنح قسم دمنهور تجمهر وتظاهر، ووالده من القيادات الإخوانية المحبوسة.





كما ضبط الإخوانى فرج عادل فرج طلب، مواليد 7-9-1997، مقيم قرية نجيب، منطقة ثروت بأبو المطامير، طالب بالفرقة الثالثة، بكلية التربية جامعة دمنهور، وعثر بحوزة المتهمين على أوراق تنظيمية، خاصة بالعمل الطلابي، واستقطاب الطلاب الجدد عند بداية العام الدراسى الجديد، وخطة الجماعة الإرهابية التى تهدف إلى إعادة إحياء نشاطهم المناهض بأوساط المواطنين.





بعرض المتهمين على نيابة دمنهور، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.