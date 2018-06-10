كيفية مشاهدة مباريات المونديال بدون تشفير على القنوات المفتوحة

يترقب الملايين حول العالم، موعد انطلاق بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018، ويشارك في البطولة 32 منتخب من ضمنهم 4 منتخبات عربية وهي؛ مصر وتونس والمغرب والسعودية.

يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، والتي تضم منتخبات؛ روسيا والسعودية وأوروجواي، ويخوض الفراعنة أولى مبارياته في البطولة أمام الأوروجواي يوم 14 يونيه المقبل.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم بشكل مجاني على جميع الأقمار الصناعية سواء كان ذلك النايل سات أو عرب سات أو القمر الأوروبي "هوت بيرد" وأموس الأسرائيلي والقمر التركي:

ومن المقرر أن تذيع قنوات "بي إن سبورت" مباريات كأس العالم من خلال التردادات الآتية:

- قنوات: beIN MAX HD4 ، beIN MAX HD1: وترددها 12245 ومعدل الترميز 27500

- قنوات: beIN MAX HD 2 ، beIN MAX HD 3: وترددها 12264 ومعدل الترميز 27500)

- قنوات TRT Turkey:

وتنقل مباريات كأس العالم على قناة "TRT Turkey"، على القمر تركسات وترددها "11096 – 11054" أما معدل الترميز: 30000.

- قنوات IRIB HD Iran:

تُذاع مواجهات كأس العالم 2010 على قناة "IRIB HD" الإيرانية التابعة للقمر الصناعي تركسات، وترددها 11555 ومعدل الترميز 23700.

- قنوات Das Erste Germany:

ويأتي تردد هذه القناة الألمانية على القمر الصناعي "استرا"، 11494 ومعدل الترميز 22000 E.

- قنوات TVR Romania:

وتردد القناة الرومانية هو (12524 – 12688 – 11012) ومعدل الترميز 30000 وذلك على القمر "هيلاس سات".

- قنوات Ictimai TV Azerbaijan:

ترددها 11175 على القمر الصناعي "أزرسبيس-1" ومعدل الترميز 27500 .

- قنوات ENTV Algeria:

تردد هذه القنوات الجزائرية هو 11059 على القمر "يوتلسات" ومعدل الترميز 23700.

- قنوات RTI 1 Ivory Coast:

تردد هذه القنوات التابعة لكوت ديفوار هو 12073 على القمر "بدر"، ومعدل الترميز 27500.

- قنوات RTS 1 Senegal:

ترددها هو 11221 ، على القمر الصناعي "يوتلسات" ومعدل الترميز 27500.

- قنوات 1TV Georgia:

ترددها 11095 على القمر الصناعي "أزرسبيس-1" ومعدل الترميز 27500.

- قنوات TVP Poland:

ترددها 11179 على القمر الصناعي "هوت بيرد" ومعدل الترميز 27500 .

- قنوات RTBF La Une Belgium:

ترددها 12722 على القمر الصناعي "أسترا" ومعدل الترميز 23500 .

- قنوات KSA world Cup:

ترددها 12149 على القمر الصناعي "نايل سات"، ومعدل الترميز 27500 .

والتردد الآخر هو 12149 على القمر الصناعي "عرب سات" ومعدل الترميز 27500.

- قناة مكان الإسرائيلية:

تردد القناة: 11647- عمودي 3/4، وتذاع عبر القمر الصناعي "أموس".