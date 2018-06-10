"الصحة": 33 مصابًا في انفجار أسطوانات ببرج العرب

صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد مصابي انفجار مصانع الألمونيوم في برج العرب بالإسكندرية ارتفع إلى 33 مصابًا، مشيرا إلى أن الانفجار متعلق بأسطوانات فريون داخل 5 مصانع.



وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن معظم الإصابات حالتهم مستقرة حاليًا، بينما تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى برج العرب المركزي لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن وزير الصحة وجه بإمداد مستشفى برج العرب بالفرق الطبية.