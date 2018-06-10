يوسف الشريف يذكر جمهوره بإحياء ليلة القدر
الأحد 10/يونيو/2018 - 12:59 ص
الفجر الفني
نبه الفنان يوسف الشريف، جمهوره ومحبيه منذ قليل بليلة 25 رمضان الوترية، لإحياء ليلة القدر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب الشريف عبر حسابه: "ليلة ٢٥ رمضان.. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".
يذكر أن آخر اعمال الشريف فيلم "بني آدم" الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر إلا أن طاقم عمل الفيلم قرر تأجيل عرضه إلى عيد الأضحى.
ليله ٢٥ رمضان....اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك— Youssef el sherif (@ElSherif) ٩ يونيو ٢٠١٨
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