رئيس مجلس القضاء الأسبق: استقلت من مجلس النواب لأسباب شخصية



ورفض صيام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، الإفصاح عن سبب استقالته من مجلس النواب، قائلًا استقلت لأسباب شخصية.



وأضاف رئيس مجلس القضاء، أنا حزين لتجميد المجالس القومية المتخصصة ولا أدري لماذا جمدت، موضحًا أنها لم تكن مكلفة ماديًا لأن بدل الحضور الذي كان يعطى على كل جلسة لا يتعدى الـ 80 جنيها مصريا فقط، متسائلًا: "لماذا جمدت على الرغم من كونها كريمة مصر؟".



عقب المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، عن سبب استبدال لقب مستشار بالقاضي بنص القانون، قائلًا: "في عام 2006 وجدنا لقب مستشار يساء استخدامه ولا يعبر عن حقيقة وظيفة القاضي".