عاجل.. نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل جديدة في فضيحة "عبد الغني" والجبلاية

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن فضيحة جديدة، شهدتها أروقة اتحاد الكرة تضاف إلى سلسلة اﻷزمات التى تحدث يوما بعد يوم، حيث قام مجدب عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بافتعال أزمة شديدة مع دكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب اﻷوليمبي لكرة القدم الذي يدربه الكابتن شوقي غريب.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم السبت، أن عضو الجبلاية طلب من مدير المنتخب الحصول على مفتاح مخزن الملابس الخاص بالمنتخب.

وتابع: " فشل مجدي عبد الغنى بعد شد وجذب مع مدير المنتخب الأوليمبى فى الحصول على مفتاح المخزن الخاص بالملابس وهو ما دفعه لتحطيم مخزن الملابس والحصول على سيارة محملة بالملابس بالإكراه وهو ما فجر الأزمات بينه وبين مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأوضح "الشاطر" أن هناك أنباء خرجت من اتحاد الكرة تؤكد بأن الفضيحة التى ارتكبها مجدي عبد الغني عضو الجبلاية شهدت حصوله على 150 كرتونة ملابس من مخزن المنتخب الأوليمبي بالإكراه، وهو مطالب حاليا بردها أو سيتم التحقيق معه بشكل رسمي وفي حالة الإدانة سيعامل معاملة السارق، وسيطبق عليه القانون واللائحة بتجميده واستبعاده من المجلس على خلفية فعل غير لائق وسيء للسمعة.

وواصل أن هناك أنباء تؤكد أن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تلقى تهديدا صريحا من مجلس الإدارة بتحويله للتحقيق بسبب واقعة تحطيمه لمخازن المنتخبات الوطنية وحصوله على ملابس المنتخب الاوليمبى بالإكراه.