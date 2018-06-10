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50 ألف مشاهدة للحلقة 25 من "كلبش 2" في أقل من ساعة بعد عرضها (فيديو)

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:48 ص
50 ألف مشاهدة للحلقة 25 من كلبش 2 في أقل من ساعة بعد عرضها (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت الحلقة 25 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة نحو 50 ألف مشاهدة في أقل من ساعة واحدة فقط منذ عرضها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.


 

ويشارك في المسلسل روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.

 


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